«Чемпионат» стал партнёром баскетбольного «Енисея»

Спортивный портал «Чемпионат» стал партнёром одной из команд-открытий нынешнего сезона Единой лиги ВТБ — красноярского «Енисея». Наш портал станет информационным партнёром клуба. В рамках партнёрства будут реализованы совместные проекты и маркетинговые акции.

Управляющий директор «Чемпионата», директор по цифровой стратегии Rambler&Co Антон Сучков:

— В этом сезоне «Енисей» уже стал одним из главных открытий баскетбольного сезона. Мы рады, что такая команда пополнила число наших партнёров. Уверен, что наше сотрудничество повысит интерес к баскетболу, а также поддержит развитие спорта в регионах.

Директор БК «Енисей» Владимир Петроковский:

— Мы очень рады объявить об эксклюзивном сотрудничестве с одним из популярнейших и старейших спортивных изданий в России. Надеюсь, что мы сможем охватить всю аудиторию баскетбольных болельщиков по стране и приумножить фанатскую базу красноярского баскетбола.

Видео доступно в телеграм-канале «Чемп.Баскет».

Баскетбольный клуб «Енисей» был создан в 1981 году на базе Красноярского политехнического института. Бронзовый призёр Кубка России — 2011. С 2007 году клуб выступает в элитном дивизионе российского баскетбола, в 2011 году присоединился к числу участников Единой лиги ВТБ.

В сезоне-2009/2010 «Енисей» дебютировал на европейской арене, приняв участие в розыгрыше Кубка вызова ФИБА, где дошёл до второго этапа. В сезоне-2015/2016 команда дошла до полуфинала Кубка Европы ФИБА.