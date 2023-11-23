Рэпер Cam'Ron: Дэвид Стерн дал бы Грину дисквалификацию на 45 игр

Американский рэпер Cam'Ron считает, что форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин должен быть доволен тем фактом, что получил всего пять матчей дисквалификации за инцидент с Руди Гобером.

«Честно говоря, я думаю, что ему дали совсем небольшую дисквалификацию. Он должен быть доволен пятью играми. Я думаю, что если бы это был Дэвид Стерн, то он получил бы 45 игр.

Я думаю, что Адам Сильвер — это больше комиссар игроков, чем Дэвид Стерн. Он разговаривает с игроками, он больше заботится о том, что они чувствуют, и я думаю, что это была очень, очень низкая дисквалификация. Если бы мне пришлось судить об этом, я бы сказал, что это от восьми до десяти игр», — сказал рэпер в подкасте Стивена Эй Смита.