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В «Руне» рассказали о преображении домашней арены

В «Руне» рассказали о преображении домашней арены
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Генеральный директор «Руны» Сергей Юхневич высказался по поводу преображения дворца спорта «Динамо», где команда проводит домашние матчи.

«Старались сделать с ареной максимум – добавить современности, яркости в телевизионной картинке. Чтобы удовольствие доставлял не только баскетбол, но и нахождение здесь. Очень много общались с лигой, получили много рекомендаций.

Переместили судейский столик – по правилам он должен располагаться напротив основной камеры, а здесь проще переместить стол, чем камеру. Покрасили и отреставрировали паркет – добавили черный цвет, покрыли глянцевым лаком, чтобы свет отражался и выглядело стильно. Места на паркете также впервые появились на наших матчах именно в этом сезоне. В общем, преобразили арену ровно настолько, насколько это возможно», – сказал Юхневич на YouTube-канале Единой лиги ВТБ.

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