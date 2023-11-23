Член Зала славы НБА Стоктон определился, кого будет поддерживать на выборах президента США
Легендарный американский баскетболист, двухкратный победитель Олимпиады Джон Стоктон заявил, что на грядущих выборах американского президента поддержит Роберта Ф. Кеннеди-младшего, и объяснил свой выбор.
«Во-первых, редкая возможность иметь такого кандидата, как он — и это никогда не было более важным. Я имею в виду, что сейчас мы куда больше разделены, чем когда-либо. Мы не доверяем правительству сильнее, чем когда-либо. Поперёк глотки у нас стоит множество вещей, которые даже не являются законными.
Если у вас есть возможность услышать его речь, я настоятельно рекомендую это сделать. Потому что вы можете сомневаться, а потом, услышав его речь, скажете: «Ух ты, а в этом что-то есть», — приводит слова Стоктона The Spun.
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