Стало известно о причинах, по которым Маркос Найт пропускает матч с ЦСКА

Сегодня, 23 ноября, проходит игра очередного тура Единой лиги ВТБ между казанским УНИКСом и московским ЦСКА. На момент написание новости идёт третья четверть и «армейцы» лидируют во встрече со счётом 52:41.
В составе казанцев отсутствует их американский защитник Маркос Найт. Как сообщает телеграм-канал «Свободный агент», Найт пропускает игру в связи с болезнью — вчера у него поднялась температура и даже понадобилась госпитализация.
Отметим, что игра УНИКСа и ЦСКА — противостояние двух лидеров текущего розыгрыша Единой лиги ВТБ. «Армейцы» в сезоне-2023/24 потерпели одно поражение в 11 играх, тогда как у УНИКСа их набралось два.
Следующий матч УНИКС также проведёт в Казани — в соперниках московский МБА. ЦСКА, с свою очередь, предстоит провести ещё три выездных игры подряд.
- 23 ноября 2023
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