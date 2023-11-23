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Стало известно о причинах, по которым Маркос Найт пропускает матч с ЦСКА

Стало известно о причинах, по которым Маркос Найт пропускает матч с ЦСКА
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Сегодня, 23 ноября, проходит игра очередного тура Единой лиги ВТБ между казанским УНИКСом и московским ЦСКА. На момент написание новости идёт третья четверть и «армейцы» лидируют во встрече со счётом 52:41.

В составе казанцев отсутствует их американский защитник Маркос Найт. Как сообщает телеграм-канал «Свободный агент», Найт пропускает игру в связи с болезнью — вчера у него поднялась температура и даже понадобилась госпитализация.

Отметим, что игра УНИКСа и ЦСКА — противостояние двух лидеров текущего розыгрыша Единой лиги ВТБ. «Армейцы» в сезоне-2023/24 потерпели одно поражение в 11 играх, тогда как у УНИКСа их набралось два.

Следующий матч УНИКС также проведёт в Казани — в соперниках московский МБА. ЦСКА, с свою очередь, предстоит провести ещё три выездных игры подряд.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
23 ноября 2023, четверг. 19:30 МСК
УНИКС
Казань
4-я четверть
47 : 61
ЦСКА
Москва
УНИКС: Димитриевич, Рейнольдс, Комолов, Д. Кулагин, Лабери, Зайцев, Тихоненко, Бако, Стуленков, Колесников, Одиноков, Грин
ЦСКА: Михайловский, Уэйр, Джекири, Тримбл, Ухов, Астапкович, Руженцев, Антонов, Жан-Шарль, Карданахишвили, М'Бай, Гафуров
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