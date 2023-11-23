Стало известно о причинах, по которым Маркос Найт пропускает матч с ЦСКА

Сегодня, 23 ноября, проходит игра очередного тура Единой лиги ВТБ между казанским УНИКСом и московским ЦСКА. На момент написание новости идёт третья четверть и «армейцы» лидируют во встрече со счётом 52:41.

В составе казанцев отсутствует их американский защитник Маркос Найт. Как сообщает телеграм-канал «Свободный агент», Найт пропускает игру в связи с болезнью — вчера у него поднялась температура и даже понадобилась госпитализация.

Отметим, что игра УНИКСа и ЦСКА — противостояние двух лидеров текущего розыгрыша Единой лиги ВТБ. «Армейцы» в сезоне-2023/24 потерпели одно поражение в 11 играх, тогда как у УНИКСа их набралось два.

Следующий матч УНИКС также проведёт в Казани — в соперниках московский МБА. ЦСКА, с свою очередь, предстоит провести ещё три выездных игры подряд.