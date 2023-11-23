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Тренер УНИКСа рассказал, в чём ЦСКА превзошёл его команду

Тренер УНИКСа рассказал, в чём ЦСКА превзошёл его команду
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Главный тренер казанского УНИКСа Владимир Петракович поделился мнением о проигранной домашней игре против московского ЦСКА в рамках регулярного сезона Единой Лиги ВТБ. Напомним, встреча завершилась победой «армейцев» со счётом 79:66.

«Во-первых, поздравляю ЦСКА. Сегодня они были лучше нас от начала и до конца матча. Во второй четверти им удалось сломать игру в свою пользу. После большого перерыва мы пытались вернуться, но нам никак не удавалось действовать гибко и найти способ легко набирать очки. Соперники очень хорошо защищались и превосходили нас физически, особенно в агрессивности и на подборах. В свою очередь, мы не смогли отреагировать правильным образом и сыграть лучше», — приводит слова Петраковича с пресс-конференции официальный сайт Единой Лиги ВТБ.

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