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Девон Акун-Пёрселл ответил на вопрос про свой главный козырь на площадке

Девон Акун-Пёрселл ответил на вопрос про свой главный козырь на площадке
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Лёгкий форвард краснодарского «Локомотива-Кубань» Девон Акун-Пёрселл ответил на вопрос по поводу своих атакующих действий.

«Является ли атака моим главным козырем? Да, когда бросок идёт, я всегда стараюсь набирать очки, и партнёры мне в этом помогают. Но я стремлюсь быть полезным и в других аспектах — защите, командной игре. Много общаюсь на паркете, стараюсь объединить, вести за собой — ведь очень важно сохранять коммуникацию среди партнёров по команде», — приводит слова Акун-Пёрселла пресс-служба «Локомотива-Кубань».

Напомним, 26 ноября краснодарцы на выезде сыграют с «Минском». Встреча начнётся в 15:00 мск. Ранее Акун-Пёрселл высказался по поводу формы команды в преддверии матча с «Минском».

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