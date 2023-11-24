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«Очень жарко». ЕЛ ВТБ показала видеонарезки матча УНИКС – ЦСКА

«Очень жарко». ЕЛ ВТБ показала видеонарезки матча УНИКС – ЦСКА
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Вчера, 23 ноября, прошёл матч регулярного сезона Единой лиги ВТБ, в котором встречались УНИКС и ЦСКА. Игра состоялась в Казани. К противостоянию оба клуба подходили в ранге лидеров чемпионата. Армейцы были на первом месте в турнирной таблице с десятью победами и одним поражением, а казанцы шли следом (восемь побед – два поражения). В итоге встреча закончилась уверенной победой красно-синих со счётом 79:66.

Пресс-служба Единой лиги ВТБ подготовила видеонарезку матча, показав его интересные моменты.

«Противостояние лидеров турнирной таблицы получилось очень жарким! ЦСКА и УНИКС подошли к встрече друг с другом с особой серьёзностью. Казанцы имели все шансы вплотную приблизиться к лидирующим москвичам, а красно-синие — сделать себе комфортный отрыв наверху турнирной таблицы», — говорится в сообщении Единой лиги ВТБ.

Видео можно посмотреть на канале Единой лиги ВТБ во «ВКонтакте». Права принадлежат Единой лиге ВТБ.

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