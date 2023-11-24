Лидер «Пармы» Ричард Соломон повредил роговицу правого глаза в матче с «Самарой»

Врач пермской «Пармы» Андрей Буторин поделился подробностями повреждения американского центрового Ричарда Соломона. В выездном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Самарой» Соломон был вынужден покинуть паркет из-за столкновения с соперником.

«У Ричарда повреждение роговицы правого глаза. Общее самочувствие удовлетворительное, но на восстановление понадобится время», — приводит слова Буторина пресс-служба «Пармы».

Напомним, матч между «Самарой» и «Пармой» завершился минимальной победой хозяев площадки со счётом 85:83.

В следующем туре регулярного чемпионата «Парма» на выезде сыграет с «Автодором». Встреча пройдёт 26 ноября. «Самара» в следующем туре на выезде сыграет с «Астаной». Матч состоится 27 ноября.