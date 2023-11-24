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Лидер «Пармы» Ричард Соломон повредил роговицу правого глаза в матче с «Самарой»

Лидер «Пармы» Ричард Соломон повредил роговицу правого глаза в матче с «Самарой»
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Врач пермской «Пармы» Андрей Буторин поделился подробностями повреждения американского центрового Ричарда Соломона. В выездном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Самарой» Соломон был вынужден покинуть паркет из-за столкновения с соперником.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
22 ноября 2023, среда. 18:00 МСК
Самара
Самара
Окончен
85 : 83
Парма
Пермский край
Самара: М. Кулагин - 23, Роберсон - 23, Платонов - 15, Гудумак - 10, Ребич - 5, Далтон - 5, Томпсон - 4, Зверев, Разумов, Викторов, Загорац, Умрихин
Парма: Риз - 25, Джонсон - 15, Соломон - 14, Ильницкий - 9, Платунов - 8, Халтурин - 6, Абдулбасиров - 3, Тучков - 3, Свинин, Михеев

«У Ричарда повреждение роговицы правого глаза. Общее самочувствие удовлетворительное, но на восстановление понадобится время», — приводит слова Буторина пресс-служба «Пармы».

Напомним, матч между «Самарой» и «Пармой» завершился минимальной победой хозяев площадки со счётом 85:83.

В следующем туре регулярного чемпионата «Парма» на выезде сыграет с «Автодором». Встреча пройдёт 26 ноября. «Самара» в следующем туре на выезде сыграет с «Астаной». Матч состоится 27 ноября.

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