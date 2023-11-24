Дэмьен Лиллард назвал 5 соперников НБА, играть против которых сложнее всего

Разыгрывающий «Милуоки Бакс» Дэмьен Лиллард ответил на вопрос по поводу баскетболистов НБА, играть против которых ему было сложнее всего.

«Я бы сказал, что это Стефен Карри, Никола Йокич, Леброн Джеймс, Кевин Дюрант и Лука Дончич. Я бы даже не сказал, что для меня лично с ними играть сложнее всего. С точки зрения игры один на один. Речь о соперничестве с их командами. Каждый из них доминирующий игрок», – сказал Лиллард в эфире The Players' Tribune.

Напомним, в минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Лиллард принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата, в которых в среднем за встречу набирал 32,2 очка, совершал 4,8 подбора и отдавал 7,3 результативной передачи. В этом сезоне игрок сыграл в 13 встречах, где в среднем за матч набирал 24,8 очка, совершал 4,3 подбора и отдавал 6,2 передачи.