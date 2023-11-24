Артём Комолов высказался о причинах поражения УНИКСа в матче с ЦСКА

Защитник УНИКСа Артём Комолов поделился мыслями о причинах поражения команды в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА (66:79). По мнению Комолова, казанцы неудачно действовали в игре на своём щите и проигрывали подбор.

«Тяжёлый матч для нас. В первую очередь проиграли щит. В тех моментах, когда отбивались и старались в защите, подбор в итоге всё равно оставался не за нами. В целом неудачная игра. Постараемся сделать из неё выводы и будем работать над ошибками. Уже через пару дней нам предстоит новый матч», — приводит слова Комолова пресс-служба УНИКСа.

Также Артём ответил на вопрос, можно ли считать матч с ЦСКА худшим для команды в этом сезоне.

«Игра 100 процентов была не самой хорошей. Из неё можно будет сделать очень много выводов. Нам есть над чем работать», — сказал Комолов.