Гараненко: у УНИКСа есть комплексы в отношении армейцев

Баскетбольный комментатор Дмитрий Гараненко назвал основные причины победы ЦСКА во вчерашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с УНИКСом (79:66).

«Всем кажется, что состав у армейцев не является чемпионским и стабильным, а ЦСКА почти в каждой игре демонстрирует ту самую стабильность, которую от них вроде как и не ждут, и этот матч тоже не стал исключением. Может быть, действительно, да, у УНИКСа и у Перасовича есть какие-то комплексы в отношении армейцев. Начали обе команды первые две минуты, так въевшись в защите, что, казалось, на протяжении всех 40 минут будут выгрызать друг другу кадык. Тем не менее потом очень быстро ослабили хватку и те, и другие, и на этом самом ослаблении армейцы более почувствовали командную игру, несмотря на то что не идёт уже второй матч подряд у Каспера Уэйра, а Мело Тримбл очень здорово подменяет его во всех эпизодах и в этом матче снова выступил настоящим, хорошим лидером», — сказал Гараненко в эфире спортивного радио «Движение».

По итогам этого матча армейцы упрочили лидерство в Единой лиге ВТБ, имея процент побед 91,7. У УНИКСа данный показатель стал 72,7. Казанцы находятся на второй строчке.