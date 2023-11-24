Экс главный тренер сборной России Ерёмин объяснил причину поражения УНИКСа в матче с ЦСКА

Бывший главный тренер сборной России по баскетболу, помощник президента клуба УНИКСа Станислав Ерёмин высказался о недавнем матче казанской команды с московским ЦСКА в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Напомним, встреча закончилась победой красно-синих со счётом 79:66.

«ЦСКА в этом матче действительно играл лучше. Мне кажется, что армейцы показали свою лучшую игру в нынешнем сезоне. Но думаю, что мы попали в сложную ситуацию: в матче не смог принять участия Найт, а это сейчас ключевой игрок в нашей команде. К тому же Димитриевич и Лабери только только восстановились и перед игрой успели провести всего по одной тренировке.

Думаю, ЦСКА обыграл нас по той причине, что мы не защищались так, как обычно защищаемся», — приводит слова Ерёмина «Матч ТВ».