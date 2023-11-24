Нейросеть сгенерировала самые посещаемые арены Единой лиги ВТБ

Официальный телеграм-канал Единой лиги ВТБ показал, как выглядят сгенерированные нейросетью 10 самых посещаемых представленных в ней арен.

Также пресс-служба лиги предложила своим подписчикам угадать, какая именно арена представлена на каждой из картинок.

На данный момент лидером регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ является столичный ЦСКА. После 12 сыгранных матчей армейцы имеют процент побед 91,7. Второе место занимает казанский УНИКС с показателем 72,7. Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит», который победил в 66,7% матчей.

Напомним, УНИКС и ЦСКА встречались вчера, 23 ноября, в Казани. Победу в этой встрече одержали москвичи со счётом 79:66. Казанцы являются действующими чемпионами лиги.