Перкинс: «Милуоки» должен найти свою идентичность в защите

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс», а ныне спортивный аналитик Кендрик Перкинс после поражения «Милуоки Бакс» от «Бостон Селтикс» в последнем матче регулярного чемпионата НБА (116:119) высказал своё мнение об игре первых в обороне в нынешнем сезоне.

«Бакс» должны найти свою идентичность в защите. Кем они хотят быть, по какой системе хотят играть», — сказал Перкинс в эфире ESPN.

Напомним, этот матч оказался первым для «Милуоки», в котором команда проиграла, когда Дэмьен Лиллард набрал 20 или более очков, что, по мнению Перкинса, указывает на потенциальную уязвимость их защитной стратегии.

На данный момент «Милуоки» занимает пятое место в таблице Восточной конференции НБА, победив в 66,7% матчей.