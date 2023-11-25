Серж Ибака объяснил, почему НБА проще, чем европейский баскетбол

Чемпион НБА 2019 года в составе «Торонто Рэпторс», ныне представляющий немецкую «Баварию», 34-летний Серж Ибака назвал аспект, в котором НБА проще, чем европейский баскетбол.

«Иногда в НБА можно немного отдохнуть в защите, потому что там всегда есть какой-то парень, который собирается сделать всё сам. Здесь всё не так. Ты должен быть вовлечён», — приводит слова Ибаки Fadeaway World.

Напомним, помимо «Торонто», Серж Ибака за карьеру в НБА выступал за такие клубы, как «Оклахома-Сити Тандер», «Орландо Мэджик», «Лос-Анджелес Клипперс» и «Милуоки Бакс». В Европе, помимо «Баварии», в послужном списке Ибаки испанские «Оспиталет», «Манреса» и «Реал».

Также Ибака является чемпионом Европы 2011 года в составе сборной Испании.