НБА расследует обвинения в адрес Гидди по поводу возможной связи с несовершеннолетней

Представитель НБА заявил, что ассоциация расследует ситуацию с защитником «Оклахома-Сити Тандер» Джошем Гидди, сообщает ESPN. Его обвиняют в неправомерных отношениях с несовершеннолетней девушкой.

21-летний австралийский баскетболист отказался от комментариев, когда журналисты задали ему вопрос по этому поводу после пятничной тренировки.

«Я, конечно, понимаю вопрос, но сейчас никаких комментариев нет», — сказал Гидди.

Главный тренер «Тандер» Марк Дэйгнолт также отказался обсуждать эту тему.

«Это личное дело, и у меня нет комментариев по этому поводу. Таким будет мой ответ по поводу всего, что с этим связано», — сказал Дэйгнолт.

Обвинения в отношении Гидди появились в социальных сетях ранее на этой неделе.

Австралиец, выбранный под общим шестым номером на драфте 2021 года, набирает в среднем 12,3 очка, делает 5,7 подбора и 4,5 передачи за игру в этом сезоне.

«Оклахома-Сити» одержал в текущем регулярном чемпионате 11 побед при четырёх поражениях и примет дома в ночь на воскресенье по московскому времени «Филадельфию Сиксерс».