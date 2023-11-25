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В ПБК ЦСКА показали видеоролик, посвящённый матчу с УНИКСом

В ПБК ЦСКА показали видеоролик, посвящённый матчу с УНИКСом
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В четверг, 23 ноября, московский ЦСКА провёл очередной матч в рамках первого этапа Единой лиги ВТБ с казанским УНИКСом, в котором армейцы одержали победу со счётом 79:66.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

После матча официальные социальные сети московского клуба показали специальный видеоролик, посвящённый этому событию. В частности, был показан тренировочный процесс ЦСКА, перелёт коллектива и комментарии баскетболистов.

Видео можно посмотреть на канале ПБК ЦСКА Москва в YouTube.

Наиболее результативным игроком встречи оказался французский форвард ЦСКА Амат М'Бай. Помимо 17 очков, на его счету также шесть подборов и три результативные передачи. Отметим, что в составе хозяев по причине болезни отсутствовал американский защитник Маркос Найт.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
23 ноября 2023, четверг. 19:30 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
66 : 79
ЦСКА
Москва
УНИКС: Димитриевич - 16, Д. Кулагин - 14, Грин - 11, Рейнольдс - 8, Лабери - 7, Бако - 6, Комолов - 4, Зайцев, Тихоненко, Стуленков, Колесников, Одиноков
ЦСКА: М'Бай - 17, Джекири - 14, Тримбл - 13, Жан-Шарль - 12, Астапкович - 7, Уэйр - 5, Ухов - 5, Руженцев - 4, Карданахишвили - 2, Михайловский, Антонов, Гафуров
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