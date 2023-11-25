В ПБК ЦСКА показали видеоролик, посвящённый матчу с УНИКСом

В четверг, 23 ноября, московский ЦСКА провёл очередной матч в рамках первого этапа Единой лиги ВТБ с казанским УНИКСом, в котором армейцы одержали победу со счётом 79:66.

После матча официальные социальные сети московского клуба показали специальный видеоролик, посвящённый этому событию. В частности, был показан тренировочный процесс ЦСКА, перелёт коллектива и комментарии баскетболистов.

Видео можно посмотреть на канале ПБК ЦСКА Москва в YouTube.

Наиболее результативным игроком встречи оказался французский форвард ЦСКА Амат М'Бай. Помимо 17 очков, на его счету также шесть подборов и три результативные передачи. Отметим, что в составе хозяев по причине болезни отсутствовал американский защитник Маркос Найт.