Дэмьен Лиллард: Родман — единственный, кто не надел специальный пиджак на церемонии NBA 75

Разыгрывающий «Милуоки Бакс» Дэмьен Лиллард рассказал о том, как выделялся экс-форвард «Чикаго Буллз» Деннис Родман на церемонии в честь лучших 75 игроков лиги.
«Единственным человеком на церемонии, который не надел специальный, церемониальный пиджак, был Деннис Родман. Ему было просто наплевать. Все стояли и выглядели одинаково, а он от всех отличался», — рассказал Лиллард на подкасте Knuckleheads.
Родман не был включён в топ-50 игроков НБА в 1996 году и попал в список уже 75 игроков в 2022 году. Список величайших баскетболистов лиги пополняется 25 игроками каждые 25 лет. Ранее включённые баскетболисты навсегда остаются в списке.
Родман за свою карьеру смог выиграть пять чемпионств и дважды стать «Лучшим оборонительным игроком сезона».
Появление Денниса Родмана перед чикагской публикой: