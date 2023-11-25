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Дерозан был удалён на последних секундах, Демар недоволен действиями игроков «Торонто»

Дерозан был удалён на последних секундах, Демар недоволен действиями игроков «Торонто»
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Лёгкий форвард, один из лидеров «Чикаго Буллз» Демар Дерозан принял участие в матче в рамках внутрисезонного турнира регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Торонто Рэпторс», в котором его команда уступила со счётом 108:121.

НБА - регулярный чемпионат
25 ноября 2023, суббота. 03:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
121 : 108
Чикаго Буллз
Чикаго
Торонто Рэпторс: Ануноби - 26, Сиакам - 18, Шрёдер - 17, Трент-мл. - 16, Пёлтль - 15, Барнс - 13, Ачиува - 8, Буше - 4, Дик - 2, Флинн - 2, Макдэниелс, Темпл, Янг, Портер
Чикаго Буллз: Лавин - 36, Дерозан - 19, Уайт - 14, Уильямс - 12, Вучевич - 9, Карузо - 7, Крэйг - 5, Драммонд - 2, Досунму - 2, Филлипс - 2, Картер, Терри, Тэйлор

Примечательно, что за пять секунд до конца основного времени при счёте 120:108 тяжёлый форвард хозяев Паскаль Сиакам совершил трёхочковый бросок. Дерозан остался недоволен действиями оппонента, о чём дал понять скамейке запасных «Торонто».

Как итог, Демар заработал второй технический и покинул площадку за 1,4 секунды до конца. Отметим, что при очевидном исходе встречи на последних секундах принято не проводить полноценную атаку, а лишь дождаться окончания игрового времени или 24-секундного счётчика.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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