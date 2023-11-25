Дерозан был удалён на последних секундах, Демар недоволен действиями игроков «Торонто»

Лёгкий форвард, один из лидеров «Чикаго Буллз» Демар Дерозан принял участие в матче в рамках внутрисезонного турнира регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Торонто Рэпторс», в котором его команда уступила со счётом 108:121.
Примечательно, что за пять секунд до конца основного времени при счёте 120:108 тяжёлый форвард хозяев Паскаль Сиакам совершил трёхочковый бросок. Дерозан остался недоволен действиями оппонента, о чём дал понять скамейке запасных «Торонто».
Как итог, Демар заработал второй технический и покинул площадку за 1,4 секунды до конца. Отметим, что при очевидном исходе встречи на последних секундах принято не проводить полноценную атаку, а лишь дождаться окончания игрового времени или 24-секундного счётчика.
Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
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