Тони Джекири: у УНИКСа самая сильная передняя линия? У нас самая сильная команда

Центровой ЦСКА Тони Джекири рассказал, за счёт чего его команде удалось одержать важную победу в последнем матче над УНИКСом (79:66).

«Если у них самая сильная передняя линия, то у нас самая сильная команда. Мы сплочённо играли, следуя плану, вот что важно. Играя командно, всем составом, можно доминировать над всеми остальными аспектами. У нас хороший коллектив, который не отходит от задач на игру.

Сегодня все отлично поработали, что запасные, что основные игроки. У них одни из самых талантливых игроков передней линии. Но, сплотившись, мы способны противостоять этому», — сказал Джекири в интервью пресс-службе ЦСКА.

По итогам матча с УНИКСом армейцы упрочили лидерство в Единой лиге ВТБ, имея процент побед 91,7.