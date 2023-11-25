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34 очка Пола Джорджа не помогли «Клипперс» обыграть дома «Нью-Орлеан»

34 очка Пола Джорджа не помогли «Клипперс» обыграть дома «Нью-Орлеан»
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В Лос-Анджелеса, на стадионе «Крипто.ком Арена» завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Лос-Анджелес Клипперс» уступили «Нью-Орлеан Пеликанс» (106:116).

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард калифорнийцев Пол Джордж, записавший на свой счёт 34 очка. В составе победителей блистал Зайон Уильямсон, на счту которого 32 очка.

«Пеликанс» одержали третью победу подряд и занимают восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, имея 56,3% побед. В следующем матче «Нью Орлеан» сыграет 26 ноября в гостях с «Ютой Джаз».

«Клипперс» идут на 11 строчке Запада, победив в 42,9% матчей. В ближайшей игре команде Тайрона Лю 26 ноября будет противостоять «Даллас Маверикс». Матч пройдёт в Лос-Анджелесе.

НБА - регулярный чемпионат
25 ноября 2023, суббота. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
106 : 116
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Лос-Анджелес Клипперс: Джордж - 34, Леонард - 20, Пауэлл - 20, Зубац - 11, Харден - 8, Мэнн - 7, Уэстбрук - 3, Тайс - 3, Хиланд, Коффи, Такер, Браун, Диабате
Нью-Орлеан Пеликанс: Уильямсон - 32, Ингрэм - 30, Джонс - 14, Валанчюнас - 12, Хоукинс - 8, Дэниэлс - 7, Маршалл - 5, Альварадо - 4, Нэнс - 4, Льюис, Зеллер, Робинсон-Эрл
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