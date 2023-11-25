34 очка Пола Джорджа не помогли «Клипперс» обыграть дома «Нью-Орлеан»

В Лос-Анджелеса, на стадионе «Крипто.ком Арена» завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Лос-Анджелес Клипперс» уступили «Нью-Орлеан Пеликанс» (106:116).

Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард калифорнийцев Пол Джордж, записавший на свой счёт 34 очка. В составе победителей блистал Зайон Уильямсон, на счту которого 32 очка.

«Пеликанс» одержали третью победу подряд и занимают восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, имея 56,3% побед. В следующем матче «Нью Орлеан» сыграет 26 ноября в гостях с «Ютой Джаз».

«Клипперс» идут на 11 строчке Запада, победив в 42,9% матчей. В ближайшей игре команде Тайрона Лю 26 ноября будет противостоять «Даллас Маверикс». Матч пройдёт в Лос-Анджелесе.