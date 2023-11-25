Результаты игрового дня в НБА 25 ноября

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Сегодня, 25 ноября, состоялись 10 матчей в рамках внутрисезонного турнира регулярного сезона НБА. В семи из них победа улыбнулась хозяевам, и лишь в трёх успех праздновали гости.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

«Орландо Мэджик» — «Бостон Селтикс» — 113:96.

«Мемфис Гриззлиз» — «Финикс Санз» — 89:110.

«Нью-Йорк Никс» — «Майами Хит» — 100:98.

«Торонто Рэпторс» — «Чикаго Буллз» — 121:108.

«Индиана Пэйсерс» — «Детройт Пистонс» — 136:113.

«Милуоки Бакс» — «Вашингтон Уизардс» — 131:128.

«Миннесота Тимбервулвз» — «Сакраменто Кингз» — 111:124.

«Хьюстон Рокетс» — «Денвер Наггетс» — 105:86.

«Голден Стэйт Уорриорз» — «Сан-Антонио Спёрс» — 118:112.

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 106:116.