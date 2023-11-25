Результаты игрового дня в НБА 25 ноября
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Сегодня, 25 ноября, состоялись 10 матчей в рамках внутрисезонного турнира регулярного сезона НБА. В семи из них победа улыбнулась хозяевам, и лишь в трёх успех праздновали гости.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.
«Орландо Мэджик» — «Бостон Селтикс» — 113:96.
«Мемфис Гриззлиз» — «Финикс Санз» — 89:110.
«Нью-Йорк Никс» — «Майами Хит» — 100:98.
«Торонто Рэпторс» — «Чикаго Буллз» — 121:108.
«Индиана Пэйсерс» — «Детройт Пистонс» — 136:113.
«Милуоки Бакс» — «Вашингтон Уизардс» — 131:128.
«Миннесота Тимбервулвз» — «Сакраменто Кингз» — 111:124.
«Хьюстон Рокетс» — «Денвер Наггетс» — 105:86.
«Голден Стэйт Уорриорз» — «Сан-Антонио Спёрс» — 118:112.
«Лос-Анджелес Клипперс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 106:116.
НБА - регулярный чемпионат
24 ноября 2023, пятница. 22:30 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
113 : 96
Бостон Селтикс
Бостон
Орландо Мэджик: Вагнер - 27, Банкеро - 23, Вагнер - 17, Энтони - 16, Саггс - 10, Битадзе - 6, Айзек - 5, Инглс - 5, Харрис - 4, Блэк, Хьюстан, Океке, Ховард, Скофилд
Бостон Селтикс: Тейтум - 26, Браун - 18, Уайт - 16, Корнет - 12, Хозер - 10, Порзингис - 9, Хорфорд - 3, Притчард - 2, Бриссетт, Бэнтон, Михайлюк, Стивенс
НБА - регулярный чемпионат
25 ноября 2023, суббота. 01:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
89 : 110
Финикс Санз
Финикс
Мемфис Гриззлиз: Альдама - 21, Роуз - 17, Родди - 14, Джексон - 13, Гильярд - 6, Бийомбо - 6, Бейн - 6, Уильямс Мл. - 3, Лофтон Мл. - 2, Кончар - 1, Харрисон, Уильямс, Ноуэлл, Джексон
Финикс Санз: Букер - 40, Гордон - 20, Гудвин - 14, Аллен - 14, Нуркич - 6, Бэйтс-Диоп - 6, Окоги - 5, Мету - 3, Литтл - 2, Бол, Азубуике, Ли
НБА - регулярный чемпионат
25 ноября 2023, суббота. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
100 : 98
Майами Хит
Майами
Нью-Йорк Никс: Брансон - 24, Куикли - 20, Барретт - 18, Рэндл - 13, Харт - 10, Дивинченцо - 5, Робинсон - 5, Гримс - 3, Хартенштайн - 2, Макбрайд, Джеффрис, Фурнье, Симс, Арчидиаконоу
Майами Хит: Батлер - 23, Адебайо - 21, Ричардсон - 15, Жакез-мл. - 15, Лоури - 10, Лав - 7, Хайсмит - 5, Мартин - 2, Кэйн, Суидер, Брайант
НБА - регулярный чемпионат
25 ноября 2023, суббота. 03:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
121 : 108
Чикаго Буллз
Чикаго
Торонто Рэпторс: Ануноби - 26, Сиакам - 18, Шрёдер - 17, Трент-мл. - 16, Пёлтль - 15, Барнс - 13, Ачиува - 8, Буше - 4, Дик - 2, Флинн - 2, Макдэниелс, Темпл, Янг, Портер
Чикаго Буллз: Лавин - 36, Дерозан - 19, Уайт - 14, Уильямс - 12, Вучевич - 9, Карузо - 7, Крэйг - 5, Драммонд - 2, Досунму - 2, Филлипс - 2, Картер, Терри, Тэйлор
НБА - регулярный чемпионат
25 ноября 2023, суббота. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
111 : 124
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 35, Таунс - 27, Гобер - 12, Браун - 10, Рид - 9, Александер-Уолкер - 6, Конли - 6, Андерсон - 4, Милтон - 2, Майнотт, Никс, Миллер
Сакраменто Кингз: Фокс - 36, Барнс - 18, Монк - 17, Сабонис - 15, Хаертер - 10, Эдвардс - 10, Лайлз - 9, Митчелл - 5, Макги - 4, Дуарте, Везенков, Слоусон, Джонс, Петрушев
НБА - регулярный чемпионат
25 ноября 2023, суббота. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
131 : 128
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Милуоки Бакс: Лопес - 39, Лиллард - 31, Адетокунбо - 31, Бисли - 9, Миддлтон - 7, Пэйн - 4, Боучэмп - 3, Грин - 3, Портис - 2, Коннотон - 2, Ливингстон, Уиггинтон, Лопес, Адетокунбо, Джексон
Вашингтон Уизардс: Пул - 26, Джонс - 22, Кузма - 22, Кисперт - 20, Шамет - 15, Гэффорд - 8, Галлинари - 7, Дэвис - 6, Авдия - 2, Батлер, Болдуин Мл., Гилл, Батлер, Мускала, Оморуи
НБА - регулярный чемпионат
25 ноября 2023, суббота. 04:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
105 : 86
Денвер Наггетс
Денвер
Хьюстон Рокетс: Грин - 25, Шенгюн - 21, Ванвлит - 17, Смит II - 16, Брукс - 8, Холидей - 7, Исон - 7, Тэйт - 4, Ландейл, Уильямс, Баллок, Грин, Марьянович
Денвер Наггетс: Йокич - 38, Колдуэлл-Поуп - 20, Портер - 14, Браун - 7, Холидэй - 3, Джексон - 2, Гордон - 2, Строутер, Тайсон, Джордан, Уотсон, Ки, Гиллеспи, Ннаджи, Пикетт
НБА - регулярный чемпионат
25 ноября 2023, суббота. 04:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
136 : 113
Детройт Пистонс
Детройт
Индиана Пэйсерс: Халибёртон - 26, Тёрнер - 23, Хилд - 18, Матурин - 15, Топпин - 15, Нембард - 13, Браун - 10, Джексон - 8, Смит - 8, Уокер, Макконнелл, Нвора, Шиппард
Детройт Пистонс: Каннингем - 31, Айви - 25, Дюрен - 13, Стюарт - 10, Томпсон - 8, Ливерс - 8, Хейз - 6, Бёркс - 6, Багли III - 6, Уайзмен, Умуде, Нокс, Сассер
НБА - регулярный чемпионат
25 ноября 2023, суббота. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
118 : 112
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 35, Шарич - 20, Томпсон - 15, Куминга - 12, Уиггинс - 10, Муди - 9, Луни - 6, Пол - 5, Пэйтон II - 4, Джексон-Дэвис - 2, Джозеф, Подзиемски, Santos, Грин
Сан-Антонио Спёрс: Васселл - 24, Вембаньяма - 22, Джонсон - 22, Осман - 11, Сохан - 7, Макдермотт - 7, Джонс - 7, Брэнэм - 6, Коллинс - 6, Грэм, Бэсси, Шампани, Мамукелашвили
НБА - регулярный чемпионат
25 ноября 2023, суббота. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
106 : 116
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Лос-Анджелес Клипперс: Джордж - 34, Леонард - 20, Пауэлл - 20, Зубац - 11, Харден - 8, Мэнн - 7, Уэстбрук - 3, Тайс - 3, Хиланд, Коффи, Такер, Браун, Диабате
Нью-Орлеан Пеликанс: Уильямсон - 32, Ингрэм - 30, Джонс - 14, Валанчюнас - 12, Хоукинс - 8, Дэниэлс - 7, Маршалл - 5, Альварадо - 4, Нэнс - 4, Льюис, Зеллер, Робинсон-Эрл
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