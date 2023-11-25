Карданахишвили: был рад, когда тренер позвал меня со скамейки в матче с УНИКСом

21-летний разыгрывающий ЦСКА Антон Карданахишвили прокомментировал своё участие в последнем матче команды в гостях с казанским УНИКСом (79:66).

«Тренер выпустил с задачей сыграть хорошо в защите, не проиграть, пытаться с этим справиться. Был рад, когда тренер позвал меня со скамейки сыграть в такой большой игре УНИКС — ЦСКА. Дорогого стоит, я думаю. В первую очередь в защите нужно играть, а там уже от защиты пойдёт и нападение», — сказал Карданахишвили в интервью пресс-службе ЦСКА.

В этой игре Карданахишвили отметился двумя очками и одной результативной передачей.

Напомним, по итогам матча с УНИКСом армейцы упрочили лидерство в Единой лиге ВТБ, имея процент побед 91,7. Ближайшую игру армейцы проведут 26 ноября в гостях с «Пари НН».