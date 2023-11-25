Богичевич: у «Пармы» сильный и опытный тренер, который знает лигу, выигрывал трофеи

Главный тренер «Автодора» Миленко Богичевич рассказал о настроении в команде после победы над «Минском» (91:76), а также о подготовке к следующему сопернику — «Парме», которой руководит Евгений Пашутин.

«После победы настроение в команде отличное. «Автодор» нашёл в себе силы и энергию в конце матча с «Минском» и одержал победу. Игра была непростой, минчане совсем не слабая команда, им где-то не везло в предыдущих матчах. Для нас было важно победить, и мы этого добились.

Конечно, после поездки в Беларусь было не так уж много времени на подготовку к этому матчу. Но и «Парма» примерно в такой же ситуации, играла в тот же день. Так что возможны небольшие корректировки, но значительных сюрпризов быть не должно. Мы хорошо знаем друг друга.

Мы уважаем оппонента. Игроки «Пармы» сильны индивидуально, они играют качественно и жёстко. У команды из Перми сильный и опытный тренер, который знает лигу, выигрывал трофеи, в том числе и еврокубки. У «Пармы» чёткая стратегия игры. Мы уважаем их, при этом нет сомнений, что мы сделаем всё от нас зависящее в завтрашней игре», — приводит слова Богичевича пресс-служба «Автодора».

На данный момент «Автодор» и «Парма» занимают 12-е и 11-е место соответственно в таблице Единой лиги ВТБ.