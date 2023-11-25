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Форвард УНИКСа Одиноков высказался о мотивации на игру против бывшего клуба

Форвард УНИКСа Одиноков высказался о мотивации на игру против бывшего клуба
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Форвард казанского УНИКСа Владислав Одиноков поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча своей команды с МБА, за которую он выступал ранее.

«МБА проповедует быстрый баскетбол с большим количеством заслонов игроков без мяча. Важно с первой минуты не дать возможность соперникам реализовать лёгкие броски и почувствовать игру.

Всегда очень приятно встречаться с командой, за которую ранее выступал. Это придаёт дополнительную мотивацию на площадке. Все мы настроены выложиться по максимуму, показать свой лучший баскетбол и добиться победы», — приводит слова Одинокова официальный сайт УНИКСа.

На момент встречи УНИКС занимает второе место в Единой лиге ВТБ, МБА замыкает десятку лучших.

Игра между УНИКСом и МБА пройдёт завтра, 26 ноября. Начало матча — 18:00 мск.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
26 ноября 2023, воскресенье. 18:00 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
МБА
Москва
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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