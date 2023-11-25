Форвард УНИКСа Одиноков высказался о мотивации на игру против бывшего клуба

Форвард казанского УНИКСа Владислав Одиноков поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча своей команды с МБА, за которую он выступал ранее.
«МБА проповедует быстрый баскетбол с большим количеством заслонов игроков без мяча. Важно с первой минуты не дать возможность соперникам реализовать лёгкие броски и почувствовать игру.
Всегда очень приятно встречаться с командой, за которую ранее выступал. Это придаёт дополнительную мотивацию на площадке. Все мы настроены выложиться по максимуму, показать свой лучший баскетбол и добиться победы», — приводит слова Одинокова официальный сайт УНИКСа.
На момент встречи УНИКС занимает второе место в Единой лиге ВТБ, МБА замыкает десятку лучших.
Игра между УНИКСом и МБА пройдёт завтра, 26 ноября. Начало матча — 18:00 мск.
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