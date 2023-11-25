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Энтони Дэвис назвал главные проблемы «Лейкерс» на старте сезона

Энтони Дэвис назвал главные проблемы «Лейкерс» на старте сезона
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Звёздный центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис рассказал о проблеме, связанной с нестабильной игрой команды в начале матчей, и обратил внимание на игру в защите.

«Да, мы стараемся хорошо начинать игры, чтобы контролировать всю игру. В любой раз, когда мы хорошо начинаем игру, остальная её часть складывается для нас уверенно. Однако в ином случае мы погружаемся в тяжёлую ситуацию и прикладываем все усилия, чтобы совершить невероятный камбэк. Иногда побеждаем, иногда проигрываем.

К тому же влияет то, как мы бросаем. Когда мы совершаем недостаточно бросков — это влияет на некоторых из нас, особенно когда мы не делаем броски из выгодных событий. Парням немного не удаётся этот момент и когда дело доходит до перехода из атаки в защиту, у нас происходят проблемы. Независимо от того, совершаем ли мы броски или нет, но у нас не получается справиться в обороне», — приводит слова Дэвиса Lakers Nation.

Напомним, в игре с «Даллас Маверикс» команда Дэвиса уступала перед четвёртой четверью 20 очков, однако им удалось выйти вперёд под конец игры, но одержать победу «Лейкерс» так и не удалось.

НБА - регулярный чемпионат
23 ноября 2023, четверг. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
101 : 104
Даллас Маверикс
Даллас
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 26, Ривз - 17, Расселл - 15, Принс - 14, Дэвис - 10, Хатимура - 9, Кристи - 7, Хэйс - 2, Вуд - 1, Худ-Скифино, Фадж, Льюис
Даллас Маверикс: Дончич - 30, Ирвинг - 28, Грин - 15, Хардуэй-младший - 7, Уильямс - 6, Джонс - 6, Экзам - 4, Холмс - 4, Харди - 2, Лайвли - 2, Пауэлл, Проспер, Карри, Моррис
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