Энтони Дэвис назвал главные проблемы «Лейкерс» на старте сезона

Звёздный центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис рассказал о проблеме, связанной с нестабильной игрой команды в начале матчей, и обратил внимание на игру в защите.

«Да, мы стараемся хорошо начинать игры, чтобы контролировать всю игру. В любой раз, когда мы хорошо начинаем игру, остальная её часть складывается для нас уверенно. Однако в ином случае мы погружаемся в тяжёлую ситуацию и прикладываем все усилия, чтобы совершить невероятный камбэк. Иногда побеждаем, иногда проигрываем.

К тому же влияет то, как мы бросаем. Когда мы совершаем недостаточно бросков — это влияет на некоторых из нас, особенно когда мы не делаем броски из выгодных событий. Парням немного не удаётся этот момент и когда дело доходит до перехода из атаки в защиту, у нас происходят проблемы. Независимо от того, совершаем ли мы броски или нет, но у нас не получается справиться в обороне», — приводит слова Дэвиса Lakers Nation.

Напомним, в игре с «Даллас Маверикс» команда Дэвиса уступала перед четвёртой четверью 20 очков, однако им удалось выйти вперёд под конец игры, но одержать победу «Лейкерс» так и не удалось.