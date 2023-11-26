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Райкович: «НН» будет играть ещё жёстче, чтобы компенсировать нехватку опытных игроков

Райкович: «НН» будет играть ещё жёстче, чтобы компенсировать нехватку опытных игроков
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Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович поделился своими ожиданиями от предстоящего матча в рамках Единой лиги с «Пари НН».

«Нижний» славится своей жесткой и интенсивной игрой. Несмотря на то, что состав команды соперников сейчас неполон из-за травм, мы ожидаем, что они будут играть ещё жёстче, чтобы компенсировать нехватку нескольких опытных игроков. Это означает, что уровень энергии будет иметь решающее значение в предстоящем матче.

Мы в хорошем настроении после победы в Казани, у нас было время восстановиться, поэтому надеюсь, что команда хорошо отреагирует и будет играть с хорошим темпом и настроем все 40 минут», — приводит слова Райкович официальный сайт ЦСКА.

Встреча между московской и нижегородской командой состоится сегодня, 26 ноября, в 14:00 мск.

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