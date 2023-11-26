Секулич: тот факт, что «Минск» ещё не выигрывал в чемпионате, делает их только опаснее

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич рассказал о собственных ожиданиях о предстоящем матче с «Минском» в рамках Единой лиги. Матч между командами состоится сегодня, 26 ноября, в 15:00 мск.

«Тот факт, что «Минск» ещё не выигрывал в чемпионате, делает их только опаснее. Они голодны до побед и при своих болельщиках точно будут стараться доказать, что способны выигрывать. А они, на мой взгляд, на это точно способны — им просто не повезло в нескольких проигранных матчах. Нужно с полной ответственностью отнестись к предстоящему матчу. Нет ни одной причины, чтобы недооценивать соперника. Наша команда будет стараться показать свой максимум в предстоящей встрече.

На кого надо будет обратить внимание в обороне? Играют активно и эффективно разыгрывающий Джарред Огунгбени-Джексон, форварды Даниил Коско и Якоб Чебашек, которого я знаю по сборной Словении. Но не стану ограничиваться лишь на этим трио — у них хватает хорошего уровня исполнителей, но, главное, «МИНСК» показывает неплохой командный баскетбол. В нападении они здорово двигают мяч и очень вариативны, благодаря чему способны держать оборону соперника в напряжении все 40 минут матча», — приводит слова Секулича официальный сайт «Локомотив-Кубань».