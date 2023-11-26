1-й этап Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024: расписание матчей 26 ноября и стартовые пятёрки

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Сегодня, 26 ноября, пройдёт очередной игровой день в рамках первого этапа Единой лиги ВТБ. Сегодня в общей сложности будет сыграно четыре матча. В первой игре дня «Нижний Новгород» примет на своём паркете ЦСКА, затем начнётся матч между «Минском» и «Локомотивом-Кубань». После этого на площадку саратовского ДС «Кристалл» выйдут «Автодор» и «Парма», а в заключительной встрече игрового дня действующий чемпион УНИКС примет МБА. «Чемпионат» подготовил материал с потенциальными стартовыми пятерками команд. Время игр — московское.

14:00: «Пари Нижний Новгород» — ЦСКА

Где смотреть: официальный сайт Единой лиги ВТБ

Турнирное положение: «Пари НН» — 13-е место (14 очков); ЦСКА — 1-е место (23 очка)

Предполагаемые стартовые пятёрки

«НИЖНИЙ НОВГОРОД» ЦСКА Гленн Кози Каспер Уэйр Евгений Бабурин Иван Ухов Александр Ганькевич Антон Астапкович Алекса Новакович Амат М’Бай Михаил Беленицкий Ливио Жан-Шарль

15:00: «Минск» — «Локомотив-Кубань»

Где смотреть: официальный сайт Единой лиги ВТБ

Турнирное положение: «Минск» — 14-е место (12 очков); «Локо» — 5-е место (19 очков)

Предполагаемые стартовые пятёрки

«МИНСК» «ЛОКОМОТИВ-КУБАНЬ» Даниил Коско Девон Акун-Перселл Григорий Мотовилов Дмитрий Узинский Вадим Стубеда Окаро Уайт Владислав Микульский Джордан Морган Бенджамин-Павел Дуду Владислав Емченко

16:00: «Автодор» — «Парма-Пари»

Где смотреть: официальный сайт Единой лиги ВТБ

Турнирное положение: «Автодор» — 12-е место (16 очков); 11-е место (16 очков).

Предполагаемые стартовые пятёрки

«АВТОДОР» «ПАРМА» Синдэриус Торнвелл Би Джей Джонсон Душан Беслач Айзея Риз Александр Петенев Станислав Ильницкий Рэйшон Хэммондс Дмитрий Халтурин Доминик Мавра Александр Платунов

18:00: УНИКС — МБА

Где смотреть: официальный сайт Единой лиги ВТБ

Турнирное положение: УНИКС — 2-е место (19 очков); МБА — 10-е место (17 очков)

Предполагаемые стартовые пятёрки