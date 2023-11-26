1-й этап Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024: расписание матчей 26 ноября и стартовые пятёрки

Сегодня, 26 ноября, пройдёт очередной игровой день в рамках первого этапа Единой лиги ВТБ. Сегодня в общей сложности будет сыграно четыре матча. В первой игре дня «Нижний Новгород» примет на своём паркете ЦСКА, затем начнётся матч между «Минском» и «Локомотивом-Кубань». После этого на площадку саратовского ДС «Кристалл» выйдут «Автодор» и «Парма», а в заключительной встрече игрового дня действующий чемпион УНИКС примет МБА. «Чемпионат» подготовил материал с потенциальными стартовыми пятерками команд. Время игр — московское.
14:00: «Пари Нижний Новгород» — ЦСКА
Где смотреть: официальный сайт Единой лиги ВТБ
Турнирное положение: «Пари НН» — 13-е место (14 очков); ЦСКА — 1-е место (23 очка)
Предполагаемые стартовые пятёрки
|«НИЖНИЙ НОВГОРОД»
|ЦСКА
|Гленн Кози
|Каспер Уэйр
|Евгений Бабурин
|Иван Ухов
|Александр Ганькевич
|Антон Астапкович
|Алекса Новакович
|Амат М’Бай
|Михаил Беленицкий
|Ливио Жан-Шарль
15:00: «Минск» — «Локомотив-Кубань»
Где смотреть: официальный сайт Единой лиги ВТБ
Турнирное положение: «Минск» — 14-е место (12 очков); «Локо» — 5-е место (19 очков)
Предполагаемые стартовые пятёрки
|«МИНСК»
|«ЛОКОМОТИВ-КУБАНЬ»
|Даниил Коско
|Девон Акун-Перселл
|Григорий Мотовилов
|Дмитрий Узинский
|Вадим Стубеда
|Окаро Уайт
|Владислав Микульский
|Джордан Морган
|Бенджамин-Павел Дуду
|Владислав Емченко
16:00: «Автодор» — «Парма-Пари»
Где смотреть: официальный сайт Единой лиги ВТБ
Турнирное положение: «Автодор» — 12-е место (16 очков); 11-е место (16 очков).
Предполагаемые стартовые пятёрки
|«АВТОДОР»
|«ПАРМА»
|Синдэриус Торнвелл
|Би Джей Джонсон
|Душан Беслач
|Айзея Риз
|Александр Петенев
|Станислав Ильницкий
|Рэйшон Хэммондс
|Дмитрий Халтурин
|Доминик Мавра
|Александр Платунов
18:00: УНИКС — МБА
Где смотреть: официальный сайт Единой лиги ВТБ
Турнирное положение: УНИКС — 2-е место (19 очков); МБА — 10-е место (17 очков)
Предполагаемые стартовые пятёрки
|УНИКС
|МБА
|Ненад Димитриевич
|Александр Хоменко
|Артем Комолов
|Максим Барашков
|Дмитрий Кулагин
|Евгений Минченко
|Луи Лабери
|Андрей Лопатин
|Исмаэль Бако
|Тимофей Якушин