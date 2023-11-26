Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
УНИКС — МБА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Единая лига ВТБ от 26 ноября 2023 года: где смотреть, онлайн-трансляция, ЦСКА, УНИКС, «Локомотив-Кубань», МБА, «Автодор»

1-й этап Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024: расписание матчей 26 ноября и стартовые пятёрки
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 26 ноября, пройдёт очередной игровой день в рамках первого этапа Единой лиги ВТБ. Сегодня в общей сложности будет сыграно четыре матча. В первой игре дня «Нижний Новгород» примет на своём паркете ЦСКА, затем начнётся матч между «Минском» и «Локомотивом-Кубань». После этого на площадку саратовского ДС «Кристалл» выйдут «Автодор» и «Парма», а в заключительной встрече игрового дня действующий чемпион УНИКС примет МБА. «Чемпионат» подготовил материал с потенциальными стартовыми пятерками команд. Время игр — московское.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

14:00: «Пари Нижний Новгород» — ЦСКА

Единая лига ВТБ . 1-й этап
26 ноября 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
ЦСКА
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Где смотреть: официальный сайт Единой лиги ВТБ
Турнирное положение: «Пари НН» — 13-е место (14 очков); ЦСКА — 1-е место (23 очка)

Предполагаемые стартовые пятёрки

«НИЖНИЙ НОВГОРОД»ЦСКА
Гленн КозиКаспер Уэйр
Евгений БабуринИван Ухов
Александр ГанькевичАнтон Астапкович
Алекса НоваковичАмат М’Бай
Михаил БеленицкийЛивио Жан-Шарль

15:00: «Минск» — «Локомотив-Кубань»

Единая лига ВТБ . 1-й этап
26 ноября 2023, воскресенье. 15:00 МСК
Минск
Минск
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Где смотреть: официальный сайт Единой лиги ВТБ
Турнирное положение: «Минск» — 14-е место (12 очков); «Локо» — 5-е место (19 очков)

Предполагаемые стартовые пятёрки

«МИНСК»«ЛОКОМОТИВ-КУБАНЬ»
Даниил КоскоДевон Акун-Перселл
Григорий МотовиловДмитрий Узинский
Вадим СтубедаОкаро Уайт
Владислав МикульскийДжордан Морган
Бенджамин-Павел ДудуВладислав Емченко

16:00: «Автодор» — «Парма-Пари»

Единая лига ВТБ . 1-й этап
26 ноября 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Автодор
Саратов
Не начался
Парма
Пермский край
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Где смотреть: официальный сайт Единой лиги ВТБ
Турнирное положение: «Автодор» — 12-е место (16 очков); 11-е место (16 очков).

Предполагаемые стартовые пятёрки

«АВТОДОР»«ПАРМА»
Синдэриус ТорнвеллБи Джей Джонсон
Душан БеслачАйзея Риз
Александр ПетеневСтанислав Ильницкий
Рэйшон ХэммондсДмитрий Халтурин
Доминик МавраАлександр Платунов

18:00: УНИКС — МБА

Единая лига ВТБ . 1-й этап
26 ноября 2023, воскресенье. 18:00 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
МБА
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Где смотреть: официальный сайт Единой лиги ВТБ
Турнирное положение: УНИКС — 2-е место (19 очков); МБА — 10-е место (17 очков)

Предполагаемые стартовые пятёрки

УНИКСМБА
Ненад ДимитриевичАлександр Хоменко
Артем КомоловМаксим Барашков
Дмитрий КулагинЕвгений Минченко
Луи ЛабериАндрей Лопатин
Исмаэль БакоТимофей Якушин
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android