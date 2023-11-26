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«Конечно, ты назначил фол». Леброн обратился к рефери, после того, как покачался на кольце

Сегодня, 26 ноября, на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» состоялся очередной матч регулярного сезон Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором звёздный лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс приехал в гости к своей бывшей команде «Кливленд Кавальерс». Чуть более чем за минуту до финальной сирены получил технический фол за то что после исполненного данка покачался на кольце.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Согласно информации Sportskeeda, Леброн Джеймс сразу же обратился к арбитру встречи, заявив: «Конечно, ты зафиксировал фол».

Отметим, что Доновану Митчеллу из «Кливленда» удалось реализовать штрафной бросок, однако «Лейкерс» удержали преимущество и довели игру до победы со счётом 121:115.

На счету Леброна Джеймса 22 набранных очка, шесть подборов и шесть результативных передач.