Дюрант: «Нетс» не хотели избавляться от меня

Звёздный лёгкий форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант поделился воспоминаниями о выступлениях за «Бруклин Нетс» и заявил, что команда не хотела отпускать его, несмотря на явное желание.

«В «Нетс» отказывались избавляться от меня. Я пытался, но время было на исходе. Я не собирался пропускать игры из-за всей этой ситуации. Мне удалось сработать в идеальных временных рамках. Несмотря на всё, было занимательно играть за «Бруклин», проживая в Финиксе и изучая систему», — приводит слова Дюранта Fadeaway World.

Кевин Дюрант выступал за «Бруклин Нетс» с 2019 по 2023 год. В 2021 году ему удалось показать вместе с командой лучший результат, дойдя до полуфинала Восточной конференции, где они в семи играх уступили «Милуоки Бакс».