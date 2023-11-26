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Форвард «Атланты» Джонсон получил травму в матче с «Вашингтоном»

Форвард «Атланты» Джонсон получил травму в матче с «Вашингтоном»
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Форвард ««Атланты Хоукс» Джален Джонсон получил травму в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации против «Вашингтона Уизардс» (136:108). Об этом сообщает Hawks PR.

Сегодня, 26 ноября 2023 года, в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-арена» состоялся очередной матч регулярного сезона НБА, в рамках которого сыграли «Вашингтон Уизардс» и «Атланта Хоукс». Форвард гостей Джален Джонсон провёл на паркете чуть более восьми минут. Ему удалось записать на свой счёт восемь очков за результативность, а также оформить два перехвата. Однако из-за травмы руки игрок был вынужден завершить встречу досрочно.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации форвард ««Атланты Хоукс» Джален Джонсон принял участие в 15 матчах. Он набирает в среднем 14,1 очков за игру.

НБА - регулярный чемпионат
26 ноября 2023, воскресенье. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
108 : 136
Атланта Хоукс
Атланта
Вашингтон Уизардс: Батлер - 13, Шамет - 12, Гэффорд - 12, Кузма - 12, Кисперт - 10, Гилл - 10, Оморуи - 10, Авдия - 9, Кулибали - 7, Мускала - 5, Дэвис - 4, Джонс - 4, Пул
Атланта Хоукс: Янг - 26, Хантер - 20, Богданович - 15, Бей - 13, Капела - 12, Мюррей - 11, Оконгву - 9, Джонсон - 8, Гриффин - 6, Мэтьюз - 6, Фернанду - 5, Миллз - 3, Форрест - 2, Мэттьюз
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