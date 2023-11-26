Форвард «Атланты» Джонсон получил травму в матче с «Вашингтоном»

Форвард ««Атланты Хоукс» Джален Джонсон получил травму в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации против «Вашингтона Уизардс» (136:108). Об этом сообщает Hawks PR.
Сегодня, 26 ноября 2023 года, в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-арена» состоялся очередной матч регулярного сезона НБА, в рамках которого сыграли «Вашингтон Уизардс» и «Атланта Хоукс». Форвард гостей Джален Джонсон провёл на паркете чуть более восьми минут. Ему удалось записать на свой счёт восемь очков за результативность, а также оформить два перехвата. Однако из-за травмы руки игрок был вынужден завершить встречу досрочно.
В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации форвард ««Атланты Хоукс» Джален Джонсон принял участие в 15 матчах. Он набирает в среднем 14,1 очков за игру.
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