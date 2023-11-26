Леброн Джеймс рассказал, благодаря кому ему удалось открыть музей в Акроне

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал о том, какое влияние его мама оказала на открытие музея в его родном городе Акроне. По словам баскетболиста, именно мама, несмотря на ссоры, сумела сохранить все его старые вещи и награды.

«Раньше я говорил маме не хранить всё старое. Мы ругались из-за этого. Но она всё сохранила для музея», – приводит слова Леброна журналист Дэйв МакМенамин в своих социальных сетях.

Музей форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса открылся 25 ноября в Акроне (штат Огайо, США), который является родным городом 38-летнего американца. Посетители, которые хотят стать гостями музея, узнают о детстве игрока, его карьере и деятельности вне спорта. Музей Леброна Джеймса стал частью бывшего развлекательного комплекса House Three Thirty. Он занял большую часть цокольного этажа, где также расположены рестораны, бары и торговые площади.