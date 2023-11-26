«Всегда круто возвращаться на этот паркет». Леброн Джеймс — об игре с «Кливлендом»

Звёздный лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался о возвращении на арену «Кливленд Кавальерс», вместе с которым он выиграл чемпионство после возвращения из «Майами Хит».

«Я провёл здесь 11 лет, и, знаете, вернулся из «Майами» и выиграл чемпионство для франшизы и для города, где этого не было на протяжении, по-моему, 52 года. Это было то, чего я никогда не забуду, сколько бы лет мне ни исполнилось — я всегда буду помнить этот момент.

Вернуться на этот паркет всегда круго, смотреть наверх на баннеры и быть их частью — это честь, но самый важный из них тот, который находится посередине», — приводит слова Джеймса с пресс-конференции Clutch Points.

В игре против «Кливленда» Джеймсу удалось набрать 22 очка, совершить шесть подборов и отдать шесть результативных передач.