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«Всегда круто возвращаться на этот паркет». Леброн Джеймс — об игре с «Кливлендом»

«Всегда круто возвращаться на этот паркет». Леброн Джеймс — об игре с «Кливлендом»
LeBron James
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Звёздный лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался о возвращении на арену «Кливленд Кавальерс», вместе с которым он выиграл чемпионство после возвращения из «Майами Хит».

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Регулярка НБА. Турнирная таблица

«Я провёл здесь 11 лет, и, знаете, вернулся из «Майами» и выиграл чемпионство для франшизы и для города, где этого не было на протяжении, по-моему, 52 года. Это было то, чего я никогда не забуду, сколько бы лет мне ни исполнилось — я всегда буду помнить этот момент.

Вернуться на этот паркет всегда круго, смотреть наверх на баннеры и быть их частью — это честь, но самый важный из них тот, который находится посередине», — приводит слова Джеймса с пресс-конференции Clutch Points.

В игре против «Кливленда» Джеймсу удалось набрать 22 очка, совершить шесть подборов и отдать шесть результативных передач.

НБА - регулярный чемпионат
26 ноября 2023, воскресенье. 03:30 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
115 : 121
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 22, Аллен - 21, Мобли - 18, Страс - 13, Ньянг - 13, Портер - 11, ЛеВерт - 6, Гарлэнд - 6, Окоро - 5, Меррилл, Томпсон, Джонс
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 32, Джеймс - 22, Ривз - 15, Вуд - 13, Кристи - 12, Расселл - 10, Хэйс - 10, Принс - 7, Худ-Скифино, Фадж, Льюис, Ходж
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