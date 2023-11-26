«Последние 22 часа были унизительными». Споэльстра — о двух поражениях «Майами» подряд

Главный тренер «Майами Хит» Эрик Споэльстра высказался о двух поражениях его команды подряд. Напомним, сегодня, 26 ноября, «Майами» проиграл «Бруклин Нетс» в гостевом матче со счётом 112:97, а сутками ранее «Нью-Йорк Никс» со счётом 100:98.

«Последние 22 часа были довольно унизительными. В игре в Нью-Йорке всё было под контролем и у нас была возможность сделать что-то хорошее во время выездных игр, но затем нам пришлось принять очевидное поражение и в игре с „Бруклин Нетс“ — это унизительно.

Определённо, дух соперничества присутствовал. Я благодарю ребят за то, что они вступили в борьбу, хотя нам и мешали. Это была ужасная игра, и мы делали всё возможное, чтобы держать её под контролем, но просто не смогли удержать счёт на расстоянии 6-8 очков на протяжении второй половины. Это расстраивает, но дело не в желании или недостатке усилий.

В целом мы сделали то, что намеревались сделать. Как баскетбольная команда мы вышли на более высокий уровень. Мы хотели выйти на другой уровень, относительно того, на котором были. Эти две выездные игры помогли нам, и я на это надеялся», — приводит слова Споэльстры Sports Illustrated.