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«Последние 22 часа были унизительными». Споэльстра — о двух поражениях «Майами» подряд

«Последние 22 часа были унизительными». Споэльстра — о двух поражениях «Майами» подряд
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Главный тренер «Майами Хит» Эрик Споэльстра высказался о двух поражениях его команды подряд. Напомним, сегодня, 26 ноября, «Майами» проиграл «Бруклин Нетс» в гостевом матче со счётом 112:97, а сутками ранее «Нью-Йорк Никс» со счётом 100:98.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

«Последние 22 часа были довольно унизительными. В игре в Нью-Йорке всё было под контролем и у нас была возможность сделать что-то хорошее во время выездных игр, но затем нам пришлось принять очевидное поражение и в игре с „Бруклин Нетс“ — это унизительно.

Определённо, дух соперничества присутствовал. Я благодарю ребят за то, что они вступили в борьбу, хотя нам и мешали. Это была ужасная игра, и мы делали всё возможное, чтобы держать её под контролем, но просто не смогли удержать счёт на расстоянии 6-8 очков на протяжении второй половины. Это расстраивает, но дело не в желании или недостатке усилий.

В целом мы сделали то, что намеревались сделать. Как баскетбольная команда мы вышли на более высокий уровень. Мы хотели выйти на другой уровень, относительно того, на котором были. Эти две выездные игры помогли нам, и я на это надеялся», — приводит слова Споэльстры Sports Illustrated.

НБА - регулярный чемпионат
25 ноября 2023, суббота. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
100 : 98
Майами Хит
Майами
Нью-Йорк Никс: Брансон - 24, Куикли - 20, Барретт - 18, Рэндл - 13, Харт - 10, Дивинченцо - 5, Робинсон - 5, Гримс - 3, Хартенштайн - 2, Макбрайд, Джеффрис, Фурнье, Симс, Арчидиаконоу
Майами Хит: Батлер - 23, Адебайо - 21, Ричардсон - 15, Жакез-мл. - 15, Лоури - 10, Лав - 7, Хайсмит - 5, Мартин - 2, Кэйн, Суидер, Брайант
НБА - регулярный чемпионат
26 ноября 2023, воскресенье. 02:00 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
112 : 97
Майами Хит
Майами
Бруклин Нетс: Бриджес - 24, Джонсон - 19, Финни-Смит - 16, Динвидди - 14, Клэкстон - 13, Уокер - 8, Уотфорд - 7, О'Нил - 6, Шарп - 4, Миллер-Уайтхэд - 1, Брукс, Джайлс, Клауни
Майами Хит: Мартин - 22, Жакез-мл. - 18, Ричардсон - 11, Суидер - 11, Лоури - 9, Хайсмит - 8, Лав - 8, Кэйн - 7, Брайант - 2, Йович - 1, Батлер
Комментарии
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