Патрик Беверли иронично обратился к своим критикам

Разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Патрик Беверли в своих социальных сетях прокомментировал данные о продвинутой статистике игроков Национальной баскетбольной ассоциации.

NBA World предоставил информацию о том, что соперники реализуют лишь 37,7% бросков с игры (40 из 106) и 28,2% из-за дуги (11 из 39), когда против них в обороне действует Беверли.

«Они же говорят, что я просто бегаю по площадке», – написал Патрик в своих социальных сетях, сопроводив сообщение смайликом с жестом «тише».

Напомним, 35-летний разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Патрик Беверли в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации принял участие в 16 матчах. Ему удалось записать на свой счёт 37 очков за результативность. Также американский игрок сделал 37 результативных передач.