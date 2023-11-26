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«Парма-Пари» на выезде оказалась сильнее «Автодора»

«Парма-Пари» на выезде оказалась сильнее «Автодора»
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Сегодня, 26 ноября, на арене «Кристалл» в Саратове состоялся матч в рамках первого этапа Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024 между «Автодором» и пермской «Пармой-Пари». Матч завершился победой гостей со счётом 93:89.

Стоит отметить, что основной задел гостевая команда сделала в первой четверти, выиграв её с преимуществом в 8 очков. Подопечные Миленко Богичевича на протяжении двух следующих десятиминуток сокращали отставание и к решающей четверти уступали всего в одно очко. Тем не менее, «Парма-Пари» сумела довести матч до победы.

Самым результативным игроком встречи стал Би Джей Джонсон, который записал в свой актив 26 очков. В составе хозяев отметился капитан команды Доминик Мавра — у него 23 очка.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
26 ноября 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Автодор
Саратов
Окончен
89 : 93
Парма
Пермский край
Автодор: Мавра - 23, Пушица - 19, Хэммондс - 19, Халдеев - 9, Торнвелл - 8, Беслач - 5, Пранаускис - 4, Петенев - 2, Наумов, Фёдоров, Цыбиков
Парма: Платунов - 28, Джонсон - 26, Риз - 24, Ильницкий - 7, Халтурин - 6, Абдулбасиров - 2, Свинин, Соломон, Тучков, Фирсов, Егоров
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