«Парма-Пари» на выезде оказалась сильнее «Автодора»

Сегодня, 26 ноября, на арене «Кристалл» в Саратове состоялся матч в рамках первого этапа Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024 между «Автодором» и пермской «Пармой-Пари». Матч завершился победой гостей со счётом 93:89.

Стоит отметить, что основной задел гостевая команда сделала в первой четверти, выиграв её с преимуществом в 8 очков. Подопечные Миленко Богичевича на протяжении двух следующих десятиминуток сокращали отставание и к решающей четверти уступали всего в одно очко. Тем не менее, «Парма-Пари» сумела довести матч до победы.

Самым результативным игроком встречи стал Би Джей Джонсон, который записал в свой актив 26 очков. В составе хозяев отметился капитан команды Доминик Мавра — у него 23 очка.