УНИКС в упорной борьбе переиграл МБА
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Сегодня, 26 ноября, на арене «Баскет-Холл» в Казани состоялся матч в рамках первого этапа Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024 между УНИКСом и столичной МБА. Матч завершился победой хозяев со счётом 84:77.
Стоит отметить, что первая половина встречи осталась за гостями. На большой перерыв команды ушли с разницей в семь очков. Развязка пришлась на третью четверть — именно в ней подопечные Велимира Перасовича сумели переломить ход игры, поведя в счёте к началу заключительной десятиминутки. После этого казанская команда уже не упустила своего преимущества, завершив противостояние в свою пользу.
Самым результативным игроком матча стал Дмитрий Кулагин, записавший в свой актив 17 очков. У гостей отличился Александр Хоменко — 13 очков.
Единая лига ВТБ . 1-й этап
26 ноября 2023, воскресенье. 18:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
87 : 78
МБА
Москва
УНИКС: Димитриевич, Рейнольдс, Комолов, Д. Кулагин, Лабери, Зайцев, Тихоненко, Бако, Стуленков, Одиноков, Грин
МБА: Хоменко, Голдырев, Касаткин, Барашков, Минченко, Трушкин, Воронов, Личутин, Клюев, Лопатин, Валиев, Якушин
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