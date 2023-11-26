УНИКС в упорной борьбе переиграл МБА

Сегодня, 26 ноября, на арене «Баскет-Холл» в Казани состоялся матч в рамках первого этапа Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024 между УНИКСом и столичной МБА. Матч завершился победой хозяев со счётом 84:77.

Стоит отметить, что первая половина встречи осталась за гостями. На большой перерыв команды ушли с разницей в семь очков. Развязка пришлась на третью четверть — именно в ней подопечные Велимира Перасовича сумели переломить ход игры, поведя в счёте к началу заключительной десятиминутки. После этого казанская команда уже не упустила своего преимущества, завершив противостояние в свою пользу.

Самым результативным игроком матча стал Дмитрий Кулагин, записавший в свой актив 17 очков. У гостей отличился Александр Хоменко — 13 очков.