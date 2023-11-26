Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
УНИКС — МБА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

УНИКС в упорной борьбе переиграл МБА

УНИКС в упорной борьбе переиграл МБА
Комментарии

Сегодня, 26 ноября, на арене «Баскет-Холл» в Казани состоялся матч в рамках первого этапа Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024 между УНИКСом и столичной МБА. Матч завершился победой хозяев со счётом 84:77.

Стоит отметить, что первая половина встречи осталась за гостями. На большой перерыв команды ушли с разницей в семь очков. Развязка пришлась на третью четверть — именно в ней подопечные Велимира Перасовича сумели переломить ход игры, поведя в счёте к началу заключительной десятиминутки. После этого казанская команда уже не упустила своего преимущества, завершив противостояние в свою пользу.

Самым результативным игроком матча стал Дмитрий Кулагин, записавший в свой актив 17 очков. У гостей отличился Александр Хоменко — 13 очков.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
26 ноября 2023, воскресенье. 18:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
87 : 78
МБА
Москва
УНИКС: Димитриевич, Рейнольдс, Комолов, Д. Кулагин, Лабери, Зайцев, Тихоненко, Бако, Стуленков, Одиноков, Грин
МБА: Хоменко, Голдырев, Касаткин, Барашков, Минченко, Трушкин, Воронов, Личутин, Клюев, Лопатин, Валиев, Якушин
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android