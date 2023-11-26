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Богичевич: не хочу винить наших игроков, такие поражения всегда приходятся на тренера

Богичевич: не хочу винить наших игроков, такие поражения всегда приходятся на тренера
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Главный тренер «Автодора» Миленко Богичевич поделился впечатлениями от игры с «Пармой-Пари» (88:93).

«Возможно, причиной нашей неудачи сегодня послужило то, что мы допустили несколько серьёзных ошибок в решающие моменты.

Я не хочу винить наших игроков, такие поражения всегда приходятся на тренера. Считаю, что мы довольно плохо начали, у ребят не было энергии, но в конце матча команда отыгрались и набрала пару ценных очков, которых нам так не хватало. После такого поражения нелегко говорить об этом», — приводит слова Богичевича пресс-служба команды.

Самым результативным игроком встречи стал Би Джей Джонсон, который записал в свой актив 26 очков. В составе хозяев отметился капитан команды Доминик Мавра — у него 23 очка.

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