Богичевич: не хочу винить наших игроков, такие поражения всегда приходятся на тренера

Главный тренер «Автодора» Миленко Богичевич поделился впечатлениями от игры с «Пармой-Пари» (88:93).

«Возможно, причиной нашей неудачи сегодня послужило то, что мы допустили несколько серьёзных ошибок в решающие моменты.

Я не хочу винить наших игроков, такие поражения всегда приходятся на тренера. Считаю, что мы довольно плохо начали, у ребят не было энергии, но в конце матча команда отыгрались и набрала пару ценных очков, которых нам так не хватало. После такого поражения нелегко говорить об этом», — приводит слова Богичевича пресс-служба команды.

Самым результативным игроком встречи стал Би Джей Джонсон, который записал в свой актив 26 очков. В составе хозяев отметился капитан команды Доминик Мавра — у него 23 очка.