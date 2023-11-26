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Райкович: после победы над УНИКСом мы расслабились

Райкович: после победы над УНИКСом мы расслабились
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Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович высказался по поводу победы в матче Единой лиги ВТБ с «Пари Нижний Новгород» (74:72).

«В первую очередь я хочу поздравить «Пари Нижний Новгород». Имея такие проблемы с составом, они смогли продемонстрировать качественный баскетбол и доставить нам головную боль. Мы удивлены, что без пятёрки ключевых игроков нижегородцы смогли навязать настоящую борьбу. Что касается моей команды, то наша игра на площадке была далека от того, что мы планировали. После победы над УНИКСом мы расслабились. Особенно расслабленно выглядели в первой половине, к счастью, во второй нашли способ победить. Нам нужно сделать выводы. Каждый человек в нашей команде, начиная с меня, должен более профессионально относиться к делу!» — сказал Райкович после матча.

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