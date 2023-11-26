Перасович прокомментировал победу в матче с МБА

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович дал комментарий по поводу победы в матче с МБА (87:78).

«Матч против МБА был крайне важен для нас после тяжёлого поражения от ЦСКА. Очевидно, что и сегодня мы не сыграли хорошо. У нас были трудности в защите, особенно в первой половине, когда мы действовали очень мягко и позволили соперникам набрать 48 очков. Наша большая проблема – подборы на своём щите. Почти в каждом матче наши соперники совершают более 10 подборов в нападении, что неприемлемо на этом уровне.

В третьей четверти, играя в три «больших», нам удалось остановить их нападение и изменить ход игры. Считаю, вторую половину мы провели гораздо лучше и добились победы. Мы находимся не в лучшей форме, но для нас было крайне важно выиграть. В Единой лиге ВТБ любая команда может обыграть любую, поэтому каждый матч чрезвычайно важен», — приводит слова Перасовича пресс-служба Единой лиги ВТБ.