Карасёв назвал ключевой отрезок встречи с УНИКСом

Главный тренер МБА Василий Карасёв высказался по поводу поражения команды в матче Единой лиги ВТБ с УНИКСом (78:87).

«Хорошая игра. Думаю, она дала очень многое нашей команде. Понятно, что нам противостоял действующий чемпион. В этом году УНИКС – одна из самых сбалансированных команд как по именам, так и по демонстрируемым результатам. Пока мы забивали с высоким процентом, мы держались на плаву. Наверное, ключевым моментом стало начало третьей четверти, когда мы вели «+7», но три-четыре атаки даже не провели – не смогли войти в комбинации и приняли совершенно неправильные решения. В это время УНИКС набрал восемь безответных очков.

Понятно, что в таких качелях в концовке преимущество было на стороне хозяев. Когда надо было забивать, УНИКС забивал, а мы где-то мазали. Семь промахов с линии штрафных по такой игре для нас – просто катастрофа. Ничего, чем больше у нас будет таких концовок, тем быстрее ребята адаптируются к ним и уже начнут их выигрывать», — приводит слова Карасёва пресс-служба Единой лиги ВТБ.