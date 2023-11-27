Дрэймонд Грин рассказал, сожалеет ли о решении наброситься на Руди Гобера во время матча

Тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин высказался об инциденте с центровым «Миннесоты Тимбервулвз» Руди Гобером, который случился в матче регулярного чемпионата НБА.

Напомним, Гобер побежал к сцепившимся друг с другом Клэю Томпсону и Джейдену Макдэниелсу. Гобера, в свою очередь, за шею захватил Грин. В результате Грин, Томпсон и Макдэниелс получили удаления.

«В моей жизни нет месту сожалениям. Я буду защищать своего товарища по команде в любое время. Всякий раз когда у меня будет такая возможность. Что для меня важно в первую очередь, так это то, что чувствуют люди, которые мне важны», — приводит слова Грина ESPN US.

Крис Пол и Дрэймонд Грин провели совместную тренировку:

Ранее об удалении Грина высказался его товарищ по команде разыгрывающий Стефен Карри.