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«Флорида Атлантик» с россиянином Владом Голдиным в составе выиграла турнир ESPN

«Флорида Атлантик» с россиянином Владом Голдиным в составе выиграла турнир ESPN
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Команда «Флорида Атлантик», в составе которой играет российский центровой Владислав Голдин, стала победителем внутрисезонного турнира телеканала ESPN. В финале соревнований «Флорида» разгромила соперников из Virginia Tech Hokies. Счёт встречи — 84:50.

Голдин стал вторым по результативности в составе победителей. Своей команде он принёс 14 очков, четыре подбора и три блок-шота.

«Выигрывать всегда приятно. Хоть это и не то чемпионство, к которому мы стремится, но было приятно выиграть после домашнего поражения от Bryant. Все начали говорить, что мы переоценены, так что это была отличная возможность показать, что мы неплохо играем против сильных соперников», — приводит слова Голдина телеграм-канал «Перехват».

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