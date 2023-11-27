Ирвинг — о выступлении за «Бруклин» с Харденом и Дюрантом: боль на всю оставшуюся жизнь

Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг вспомнил о выступлении за «Бруклин Нетс» вместе с лёгким форвардом Кевином Дюрантом и разыгрывающим Джеймсом Харденом. Сейчас Харден выступает за «Лос-Анджелес Клипперс», а Дюрант является игроком «Финикс Санз».

«У нас было несколько хороших сезонов, и, если не принимать во внимание некоторые моменты, которые мы контролировать не могли, думаю, мы справились неплохо. Это как история о девушке, которая сбежала. Это будет причинять боль всю оставшуюся жизнь», — сказал Ирвинг в интервью на странице обозревателя Томера Азарли в соцсетях.

Толпа болельщиков встретила Кайри Ирвинга в Китае:

Ранее об Ирвинге комплиментарно высказался главный тренер «Сакраменто Кингз» Майк Браун.