Олег Киселёв рассказал, в каком случае «Астана» может претендовать на победу с «Самарой»

Главный тренер казахстанской «Астаны» Олег Киселёв поделился ожиданиями от предстоящего матча в рамках первого этапа регулярного сезона Единой лиги ВТБ с «Самарой», который состоится сегодня, 27 ноября, в 17:00 мск.

«Самара» на данный момент имеет трёхматчевую беспроигрышную серию и находится в шестёрке лидеров. Они хорошо двигают мяч, имеют лучший процент дальних бросков. У них достаточно глубокая скамейка.

Нам предстоит тяжёлая игра. Желание играть в защите, работа на подборе и качественные решения в нападении дадут нам возможность оставаться в игре и бороться за победу», — приводит слова Киселёва официальный сайт Единой лиги ВТБ.