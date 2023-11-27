Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Руна — Зенит. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Олег Киселёв рассказал, в каком случае «Астана» может претендовать на победу с «Самарой»

Олег Киселёв рассказал, в каком случае «Астана» может претендовать на победу с «Самарой»
Комментарии

Главный тренер казахстанской «Астаны» Олег Киселёв поделился ожиданиями от предстоящего матча в рамках первого этапа регулярного сезона Единой лиги ВТБ с «Самарой», который состоится сегодня, 27 ноября, в 17:00 мск.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«Самара» на данный момент имеет трёхматчевую беспроигрышную серию и находится в шестёрке лидеров. Они хорошо двигают мяч, имеют лучший процент дальних бросков. У них достаточно глубокая скамейка.

Нам предстоит тяжёлая игра. Желание играть в защите, работа на подборе и качественные решения в нападении дадут нам возможность оставаться в игре и бороться за победу», — приводит слова Киселёва официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
27 ноября 2023, понедельник. 17:00 МСК
Астана
Астана
Не начался
Самара
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android