Владимир Гомельский объяснил, почему сделал выбор в пользу Вембаньямы, а не Холмгрена

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский прокомментировал свои же недавние слова по поводу 19-летнего центрового «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы и 21-летнего центрового «Оклахома-Сити Тандер» Чета Холмгрена. Оценивая потенциал обоих, ранее Гомельский выбор сделал в пользу Вембаньямы.

«Скорее всего, я опираюсь на то, что видел собственными глазами. То есть я видел две не слишком удачные игры Холмгрена и одну удачную у Вембаньямы. Кто будет признан лучшим новичком Лиги в текущем сезоне — вопрос остаётся открытым», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Вембаньяма в среднем за матч набирает 19,2 очка, совершает 9,5 подбора и отдаёт 2,6 передачи. У Холмгрена следующие статистические показатели: 18,1 очка, восемь подборов и 2,5 передачи.

Предматчевая подготовка Виктора Вембаньямы: