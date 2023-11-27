Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Руна — Зенит. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Маркус Смарт — игрокам «Мемфиса» во время матча с «Миннесотой»: чёртов позор!

Маркус Смарт — игрокам «Мемфиса» во время матча с «Миннесотой»: чёртов позор!
Комментарии

Защитник «Мемфис Гриззлиз» Маркус Смарт проявил лидерские качества во время матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Миннесотой Тимбервулвз» (97:119). В ходе тайм-аута Маркус, который продолжает восстанавливаться после травмы, но находился на скамейке запасных, эмоционально обратился к товарищам по команде.

Помимо прочего, Смарт назвал ситуацию «чёртовым позором» и напомнил баскетболистам «Мемфиса», что фанаты платят деньги за посещение арены, чтобы посмотреть на их игру.

В настоящий момент «Мемфис» занимает 14-е место в турнирной таблице НБА Западной конференции. Игроки «Гриззлиз» одержали три победы и потерпели 13 поражений.

Сейчас читают:
«Мемфис» выиграл первый матч без Джа Моранта, но до этого проиграл шесть. В чём проблема?
«Мемфис» выиграл первый матч без Джа Моранта, но до этого проиграл шесть. В чём проблема?

Худшие обмены игроков НБА в другие команды в XXI веке:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android