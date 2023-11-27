Маркус Смарт — игрокам «Мемфиса» во время матча с «Миннесотой»: чёртов позор!

Защитник «Мемфис Гриззлиз» Маркус Смарт проявил лидерские качества во время матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Миннесотой Тимбервулвз» (97:119). В ходе тайм-аута Маркус, который продолжает восстанавливаться после травмы, но находился на скамейке запасных, эмоционально обратился к товарищам по команде.

Помимо прочего, Смарт назвал ситуацию «чёртовым позором» и напомнил баскетболистам «Мемфиса», что фанаты платят деньги за посещение арены, чтобы посмотреть на их игру.

В настоящий момент «Мемфис» занимает 14-е место в турнирной таблице НБА Западной конференции. Игроки «Гриззлиз» одержали три победы и потерпели 13 поражений.

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