Единая лига ВТБ назвала символическую пятёрку недели

Пресс-служба Единой лиги ВТБ представила символическую пятёрку по итогам минувшей игровой недели. В неё вошли Гарретт Нэвелс, представляющий «Уралмаш», Михаил Кулагин из «Самары», Амат М'Бай (ЦСКА), Александр Платунов («Парма»), а также Владислав Емченко, выступающий за «Локомотив-Кубань».

В матче с МБА (90:87) Нэвелс набрал 22 очка, а также совершил четыре подбора и отдал семь результативных передач. На счету Кулагина в матче с «Пармой» (85:83) 23 очка, два подбора и четыре результативные передачи.

М'Бай во встрече с «Нижним Новгородом» (74:72) отметился 15 очками, четырьмя передачами и шестью подборами. Платунов набрал 28 очков в матче с «Автодором» (93:89), а Емченко в игре с «Минском» (90:86) принёс своей команде девять очков.